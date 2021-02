Francia: Bourrelier (ex Bricorama), 'pronto a rilevare 41% Stx France'

05 febbraio 2021 a

Parigi, 5 feb. (Adnkronos) - Jean-Claude Bourrlier, il fondatore ed ex proprietario di Bricorama, è pronto a rilevare il 41% dei Chantiers de l'Atlantique (ex Stx France) dopo lo stop nei giorni scorsi all'accordo tra Francia e Italia che prevedeva l'acquisto del 50% da parte di Fincantieri. Ad annunciarlo, in un'intervista a 'Les Echos', è lo stesso Bourrelier che oggi è alla guida di una società di investimento. "Propongo di prendere una quota importante del capitale dei Chantiers de l'Atlantique attraverso Bourrelier Group, società quotata in borsa e controllata dalla mia famiglia. Questa partecipazione sarà inserita in un fondo di dotazione che avrà una durata di 10 anni. Al termine di quel periodo se lo Stato lo vuole potrà rilevare la partecipazione".

Bourrelier ricorda di "aver creato Bricorama nel 1975 e di avere sviluppata l'azienda. L'ho venduta 45 anni dopo in modo da preservare il futuro dei miei collaboratori". Il progetto per i cantieri di Saint-Nazaire, spiega, "è amichevole nei confronti dei partner locali, degli enti locali, dei fornitori, dello Stato e di Naval Group".

"Quando mi fanno notare che i Chantiers de l'Atlantique sono un patrimonio nazionale ricordo che sono stati controllati da una società sudcoreana e che lo Stato francese si apprestava a cederli a degli italiani". Come lo Stato francese "sono attento all'indipendenza nazionale ma questa vale solo per delle imprese che funzionano bene: tutte le guerre sono state vinte con dei mezzi industriali performanti. Lo Stato è senza dubbio un buon stratega ma per quanto riguarda il management delle aziende nel lungo periodo è più complicato", aggiunge Bourrelier.