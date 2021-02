Governo: Renzi, 'ora rilassato, c'è Draghi, ci vediamo nel 2023...'**

05 febbraio 2021 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Matteo Renzi si abbassa per un attimo al mascherina e sfoggia un sorriso smagliante. "Scusate, ma è solo per farvi vedere come sto...", dice ai cronisti al termine del colloquio con il presidente Mario Draghi accompagnato da Teresa Bellanova, Davide Faraone e Maria Elena Boschi, elegantissima in un tubino nero senza maniche.

Il leader di Iv svicola le domande. "Governo più tecnico o più politico? Chiedetelo a Draghi. C'è un presidente incaricato. Ieri non aveva i numeri, oggi ne ha pure troppi...". E il Recovery? "Chiedete a Draghi". Preoccupato che in un governo così largo Italia Viva possa essere irrilevante? "Preoccupato? Io sono rilassato. Ci vediamo nel 2023...".