Tv: 'Young Stories', nuova serie Rai sui giovani ai tempi dei social (3)

(Adnkronos) - “L'iniziativa ‘Young Stories' testimonia l'impegno della Rai nel rappresentare la complessità del mondo dei giovani che hanno bisogno di essere ascoltati, anche in un modo nuovo – ha affermato la direttrice di RaiPlay e Digital Elena Capparelli - Una rappresentazione della forza ma anche della fragilità dei ragazzi. Quando si ascoltano queste storie, ci entriamo dento, non le guardiamo da fuori. I racconti ci restituiscono una complessità, una nuova prospettiva attraverso la quale il mondo degli adulti impara a non semplificare quella che è una generazione bellissima. Come adulti abbiamo la responsabilità dell'ascolto dei giovani e di restituire la complessità”.

“Sulla piattaforma abbiamo già pubblicato - ha sottolineato - serie esclusive anche internazionali come ‘Stalk' e ‘Pure', abbiamo lanciato la seconda stagione di ‘Tu non sai chi sono io', in cui i ragazzi si raccontano al mondo adulto, anche qui con degli influencer che mostrano ciò che di loro spesso non si comprende attraverso la loro immagine pubblica”.