Food: Scuola Tessieri lancia formazione a distanza per chef e pasticceri

Roma, 5 feb. (Labitalia) - Dagli impasti base ai metodi di cottura di pesce, carni, uova, ortaggi e legumi. Dal mondo dei biscotti e delle creme a quello delle patate. Dalla pasta sfoglia alla pasta fatta in casa. Oltre 260 video lezioni per oltre 50 ore di contenuti di alto profilo professionale per affinare la conoscenza, i procedimenti e le tecniche sia di pasticceria che di cucina, perché il futuro della ristorazione è adesso. Sono online i corsi formazione a distanza pensati e proposti da Scuola Tessieri - Atelier delle arti culinarie, scuola di cucina del Centro Italia che, nell'attesa di far ripartire i suoi corsi di alta formazione in presenza, ha reso disponibile sul proprio sito (https://www.scuolatessieri.it/) una serie di contenuti acquistabili a pacchetto o singolarmente, per moduli che diventano, di fatto, il più grande archivio video di formazione professionale sulla ristorazione e la pasticceria disponibile oggi.

La finalità è presto detta. Con i ristoranti e le pasticcerie che ancora per un po' saranno operativi soltanto a metà, professionisti e operatori della ristorazione, aspiranti chef e pizzaioli, ma anche appassionati e amatori dei fornelli e degli impasti, possono approfittare di questi mesi di stand-by per imparare, direttamente da casa, tutto ciò che serve per affinare e approfondire conoscenze e tecniche per arrivare preparati alla ripartenza. Ogni singolo contenuto dei corsi di Scuola Tessieri è curato nei minimi dettagli da docenti di altissimo livello professionale, specializzati proprio nella didattica e nella formazione, e sono realizzati in studio con un'eccellente qualità sia audio che video.

Per i professionisti e gli studenti della pasticceria, si ha possibilità di acquistare il pacchetto premium 'Tutti i corsi di pasticceria': oltre 100 lezioni, oltre 1.500 minuti di pratica, spiegazioni, approfondimenti con tanto di dispense, per sapere tutto sul cioccolato (ben tre video che approfondiscono varietà, metodologie di raccolta, fermentazione e torrefazione, tecniche per il temperaggio e la lavorazione), sui lievitati da colazione (ben 20 video che vanno dalle differenti tipologie di impasto ai cicli di lievitazione dalla stesura delle forme, classiche e non, alle temperature di cottura) o, ancora, sull'universo dei biscotti (un modulo di 12 video per saper tutto sugli impasti sablè, i frollini, i canestrelli, i cantuccini, i biscotti alle mandorle e gli occhi di bue). E molto altro ancora.

Restando sempre in ambito pasticceria, non mancano le lezioni che spiegano come questa sia innanzitutto una scienza in cui il calcolo, la precisione e la confidenza con le leggi della fisica e della chimica sono fondamentali: si va dalle lezioni sulla biologia delle lievitazioni a quelle sui bilanciamenti matematici per la realizzazione di impasti semplici, complessi e paste sfoglie, per non parlare dei moduli, ben nove, dedicati alle materie prime: amidi, farine, zuccheri, grassi, latte e derivati, e che possono essere acquistati all'interno del pacchetto premium 'Materie prime in pasticceria'. Oltre ai singoli moduli, è possibile acquistare anche altri pacchetti premium, tra cui quello dedicato agli impasti base (bignè, biscotti, paste sfoglie, lievitati, frolle, masse montate a base uova e a base burro).

Altrettanto ricco il catalogo dei corsi di cucina, ben 22 moduli a comporre un pacchetto premium composto di un totale di oltre 100 videolezioni. Si va dalla scienza degli ortaggi a quella dei cereali; si possono scoprire tagli, caratteristiche e impiego delle carni, sia bianche che rosse, e ci si immerge in un viaggio fra i segreti del pesce (caratteristiche, metodi di cottura, differenze tra pesce azzurro, d'acqua dolce, piatto e tondo) o, ancora, si va in cerca i funghi e di tartufi per comprenderne la storia, i metodi di ricerca e classificazione, gli abbinamenti e le stagionalità. Un modulo fondamentale permette, ad esempio, di sapere tutto sulle uova (chimica, classificazioni, tempi e tecniche di cottura, dall'omelette alla maionese perfetta, dall'uovo in camicia alla crepes suzette) o, ancora, teoria e pratica della patata moderna e contemporanea: le diverse e caratteristiche, i metodi di taglio, e poi patate gaufrette, puré di patate, patate alla crema, gateau di patate, crocchette di patate, pommes nature, pommes olivette, rosti e patate chips.

Ciascun video è stato pensato con una durata mai superiore ai 30 minuti, mentre il linguaggio, sempre professionale, è chiaro ed esplicativo. L'acquisto di ciascun corso dà diritto a dispense e ricettari dedicati, così come alla possibilità di scaricare il relativo attestato di frequenza. La chat integrata, infine, permette di avere un contatto diretto e un confronto immediato con il docente.