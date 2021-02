05 febbraio 2021 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Credo che la riservatezza di Draghi" sulle sue 'preferenze' in politica "gli consentirà di avere una maggioranza parlamentare che non abbiamo mai visto. Sono convinto che dalla Lega a Leu saranno dentro tranne Fdi per una sua scelta di posizionamento politico". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Un Giorno da Pecora.