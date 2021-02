Calcio: Fonseca, 'con Dzeko abbiamo parlato ma domani il capitano sarà Cristante'**

05 febbraio 2021 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Dzeko? Non ho da dire di più rispetto a quello che ha detto Tiago Pinto. Abbiamo parlato, va tutto bene. Dzeko si è allenato bene, ma domani sarà Cristante capitano”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca in conferenza alla vigilia della sfida con la Juventus sulla vicenda Dzeko. "Come cambia la squadra con Mayoral invece che Dzeko? Quello che rinforza il gruppo sono le vittorie, le partite fatte, gli atteggiamenti negli allenamenti. Dzeko e Mayoral sono due giocatori diversi: Edin è più forte fisicamente, Borja è più profondo. Hanno caratteristiche per giocare nel nostro gioco. Borja non ha bisogno della prossima partita per far vedere quello che può fare. Borja è un giovane con qualità, sta giocando bene, deve rimanere concentrato per fare una buona partita domani”, ha aggiunto Fonseca.