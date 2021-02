Intesa Sp: Messina, 'da Mattarella la scelta migliore con Draghi, ora attenzione a povertà'**

05 febbraio 2021 a

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "ha fatto la scelta di una delle figure più sagge e importanti che abbiamo in Italia in termini di reputazione. La scelta di Mario Draghi è la migliore possibile, in termini di reputazione la sua è ai massimi al mondo, non solo in Italia". Lo ha detto l'amministratore delegato di Intesa SanPaolo, Carlo Messina, parlando con gli analisti in conference call. Ora in Italia, però, sostiene il banchiere, "dobbiamo lavorare su una crescita sostenibile e inclusiva, prestando grande attenzione alla povertà e alla disoccupazione. La povertà deve essere una priorità del Governo".