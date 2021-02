Covid, Sardegna zona gialla da lunedì

05 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - La Sardegna tornerà zona gialla da lunedì, allo scadere dell'ordinanza vigente. Sulla base dell'ultimo monitoraggio della Cabina di regia, oggi non sono previste nuove ordinanze del ministro della Salute. È quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.

Intanto oggi si segnalano 169 i nuovi casi di positività al Covid-19 e 5 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi in più eseguiti rispetto a ieri sono stati 3.320. In ospedale sono ricoverati 403 pazienti (+5), 29 (+1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.274, 446 quelle in più guarite. Dei 39.248 casi positivi complessivamente accertati, 9.065 (+50) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.320 (+13) nel Sud Sardegna, 3.300 (+34) a Oristano, 7.854 (+36) a Nuoro, 12.709 (+36) a Sassari.