Ferrovie: due scioperi lunedì e martedì, disagi su rete Lombardia

05 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Lunedì 8 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13, e martedì 9 febbraio dalle ore 9 alle ore 17 sono stati indetti due scioperi che potranno avere ripercussioni sul servizio ferroviario regionale. Lunedì, l''agitazione sindacale potrà interessare il personale del gestore dell'infrastruttura Ferrovienord: sono possibili disagi sulla circolazione delle linee che si attestano a Milano Cadorna, delle suburbane S1, S2, S3, S4, S9, S13, S50, della Brescia-Iseo-Edolo e del Malpensa Express. Per il collegamento aeroportuale, circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa e tra Busto Arsizio FS e Stabio.

Martedì, lo sciopero nazionale è indetto dal sindacato Or.S.A. e i treni in circolazione sulle linee Rfi potranno subire limitazioni e cancellazioni. Prima dell'inizio dell'agitazione, partiranno i treni che arrivano a destinazione finale entro le ore 10. Il servizio sarà regolare sulle linee che circolano su rete ferroviaria Ferrovienord, cioè quelle che si attestano a Milano Cadorna, le suburbane S1, S2, S4, S9, S13, S50, la Brescia-Iseo-Edolo e il servizio da e per l'aeroporto di Malpensa (sia da/per Milano Cadorna che da/per Milano Centrale).