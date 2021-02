Coronavirus: in Lombardia 2.504 nuovi casi, tasso positivi sale al 6,4%

05 febbraio 2021 a

Milano, 5 feb.(Adnkronos) - Sale dal 5,2% di ieri al 6,4% odierno il tasso di positivi al Covid19 in Lombardia rispetto al numero di tamponi. Ci sono 2.504 nuovi casi, a fronte di circa 39mila tamponi processati. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 46 e il totale da inizio pandemia si porta a 27.345 morti.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, che si attestano a 359 (-3), mentre i guariti e i dimessi da ieri sono in tutto 1.152. I ricoverati per Covid negli altri reparti della Regione sono pressoché stabili e salgono di 10 unità per un totale di 3.549 pazienti.