Coronavirus: Mazzeo, 'Toscana zona gialla non è scontata, mai abbassare la guardia'

Firenze, 5 feb. - (Adnkronos) - "Sono piccoli passi avanti, ma non sono né scontati né definitivi e per questa ragione, pur a fronte di maggiori libertà, non dobbiamo mai abbassare la guardia. L'indice Rt è infatti ancora sotto l'1, ma i casi sono in aumento e per continuare a restare ancora in questa situazione dobbiamo essere più che mai prudenti e responsabili. In attesa di raggiungere l'immunità di gregge attraverso la somministrazione del vaccino e di poter contare sulle cure con gli anticorpi monoclonali, tanto dipende e dipenderà ancora da ciascuno di noi. Fare attenzione significa non proteggere solo noi stessi, ma le persone a cui vogliamo bene e le tante attività economiche che, piano piano, stanno provando a rialzarsi dopo mesi drammatici". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, annunciando la zona gialla per la quinta settimana in Toscana.

Mazzeo precisa poi sui contagi di Chiusi (Siena): "Varianti al virus più aggressive e di rapida trasmissione sono state registrate al confine con l'Umbria. In modo preventivo e precauzionale, per l'intero territorio comunale di Chiusi varranno le misure della zona rossa. E' una situazione isolata, ma ci dice che basta davvero poco per tornare indietro. Non dimentichiamolo mai".