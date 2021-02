Milano: Sala, 'impegno contro spreco alimentare, nel 2020 salve 76 tonnellate'

05 febbraio 2021 a

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, voglio rinnovare l'impegno di Milano in questa sfida fondamentale. Grazie alla Food Policy che abbiamo sviluppato in collaborazione con numerosi attori del pubblico e del privato, siamo partiti nel 2019 con la realizzazione del primo Hub di Quartiere a Isola, seguito lo scorso ottobre dall'Hub Lambrate. Entro quest'estate ne verranno aperti altri due, al Corvetto e al Gallaratese. I numeri della raccolta delle eccedenze ci dicono che siamo sulla strada giusta: il bilancio del 2020, infatti, è pari a 76 tonnellate, 62 quelle raccolte in via Borsieri e 14 nell'Hub di via Bassini". Lo scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su Facebook.

"Questa iniziativa dimostra nuovamente come la collaborazione tra le diverse anime della città sia un metodo efficace che permette, attraverso il lavoro di squadra, di mettere a terra progetti importantissimi per il futuro di Milano. Lo spreco alimentare è un'ingiustizia che non può essere ignorata: risolverla è un ulteriore passo decisivo verso una rivoluzione sostenibile improntata all'inclusione", conclude.