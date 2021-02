Musica: Paolo Fresu festeggia i 60 anni con un cofanetto (4)

06 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Severino Salvemini è l'autore del dipinto ad acquerello presente sulla copertina di Heartland. Economista e professore ordinario di Organizzazione aziendale all'Università Bocconi, si occupa da sempre dei temi legati al management della cultura. Pittore per hobby, ha iniziato seguendo un corso organizzato dal Comune di Milano, passione che si progressivamente sviluppata fino all'organizzazione di alcune mostre. E' autore tra l'altro del libro “I Festival Jazz in Italia”, un'analisi delle ricadute economiche, sociali e culturali dei festival jazz sul territorio.

La copertina di The Sun on the Sea è opera di Carlo Gambarresi, illustratore sardo formatosi presso l'IDEP Institute of Design e quindi alla Escola Massana di Barcellona ed ha iniziato la propria attività nel 2010. I suoi lavori sono usciti su The New York Times The Boston Globe, The Wall Street Journal, The New Republic, Wired USA, The Economist, The Guardian, The Daily Telegraph UK, The Lancet, La Stampa, Il Sole 24ore, Internazionale e Interni Magazine, e sui libri degli editori Penguin Books Random House, Hachette Books UK, Einaudi, Rizzoli.

Infine 'Heroes' è impreziosito da un'opera della fotografa Giorgia Rizzo. Originaria della provincia di Novara, Giorgia si è formata presso lo IED istituto Europeo di Design a Milano studiando fotografia, e quindi è stata protagonista di diverse mostre collettive. La sua tecnica consiste nel sovrapporre fotografie appositamente scattate a dipinti del Rinascimento ottenendo un effetto straniante.