Coronavirus: Lombardia, al via cronometraggio vaccini in Fiera Milano per fase di massa

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via in Fiera a Milano la seconda fase della sperimentazione delle vaccinazioni anti-Covid. Si tratta del progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu, che prevede la vaccinazione di circa 2.500 volontari dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza. Volontari che oggi, tra le 9 e le 18, e domani domenica 7 febbraio, riceveranno la seconda dose del vaccino, con tempi cronometrati, come aveva anticipato Guido Bertolaso, responsabile della campagna.

La sperimentazione, spiega una nota, ha come obiettivo quello di individuare il percorso migliore per effettuare le somministrazioni dei vaccini in più punti, distribuiti sul territorio regionale, 24 ore su 24, per completare le vaccinazioni anti-Covid entro il mese di giugno. In questo senso, diventerà strategico e funzionale poter contare sulla trasformazione degli attuali 'drive in' utilizzati per effettuare i tamponi in punti per la somministrazione vaccinale anti Covid, come anticipato dalla vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti.

Lo studio dovrebbe essere pronto entro la fine della prossima settimana.La vicepresidente sottolinea che "nel mettere in campo questo progetto abbiamo fissato grandi obiettivi che riguardano il Diritto alla Salute, al Lavoro, allo Studio e di riappropriarsi di importanti momenti di socialità. È evidente che tutti i diritti sono fondamentali, ma è altrettanto evidente che in questo momento la salute è condizione necessaria per garantire la ripresa". Domani, in Fiera, la seconda fase della sperimentazione proseguirà e nei prossimi giorni i risultati dell'operazione verranno resi noti da Regione Lombardia.