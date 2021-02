Milano: blocco sfratti e lotta a povertà, proposte Milano Unita per prossima giunta

06 febbraio 2021 a

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - La creazione di una "Carta del lavoro buono" da fare adottare alle aziende contro la precarietà e il lavoro povero e gratuito; l'apertura di Case della salute nei quartieri; la creazione di un assessorato alla salute; il blocco degli sfratti per tutto il 2021; la messa sul mercato degli alloggi sfitti e la lotta alla povertà energetica attraverso il sostegno alla riqualificazione degli immobili. Sono alcune delle proposte che Milano Unita, la lista delle forze della sinistra e dell'ecologismo, ha fatto alla giunta del futuro durante il suo primo evento pubblico. La lista sosterrà alle comunali 2021 la coalizione di centro-sinistra a sostegno di Beppe Sala, che ha partecipato all'evento insieme al senatore Francesco Laforgia, all'assessore comunale Paolo Limonta e al sottosegretario al Ministero dell'istruzione, Peppe De Cristofaro.

L'idea di Milano Unita è che una parte consistente dei Fondi Europei Next Generation vada a "interventi di contrasto alla povertà educativa e alle disuguaglianze". E' necessaria anche la creazione di un fondo locale per la Cultura per sostenere lo sviluppo di progetti culturali sul territorio e la creazione di un fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito alle piccole e medie organizzazioni culturali no profit. Quello che si chiede è anche una "maggiore determinazione per la conversione ecologica e la giustizia sociale, a partire dalla necessità di approfondire i temi del Pgt e collocarli in un quadro coerente di riforme che puntino alla funzione sociale degli investimenti sulla città e rafforzino la tutela dei beni comuni".

La discussione e l'elaborazione continuerà nei panel tematici che Milano Unita organizzerà online nei mesi di febbraio e di marzo e ai quali invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare.