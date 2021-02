Governo: Grillo cita Platone, 'accontentare tutti è via insuccesso sicuro'

06 febbraio 2021 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Non conosco una via infallibile per il successo, ma una per l'insuccesso sicuro: voler accontentare tutti". Così su Facebook Beppe Grillo, citando Platone al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. L'apertura dei vertici M5S a un esecutivo guidato dall'ex numero uno della Bce sta creando fibrillazioni e divisioni all'interno del Movimento e il messaggio di Grillo sembrerebbe proprio riferirsi a questa fase travagliata del 5S.