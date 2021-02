Pavia: post contro napoletani, archiviata indagine Fraschini, 'sollevato'

06 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Il giudice per le indagini preliminari di Pavia ha archiviato, su richiesta della procura, le accuse contro Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia che a febbraio 2020 aveva pubblicato su Facebook un controverso post in cui aveva attaccato napoletani, francesi e rumeni, 'colpevoli' di aver imposto misure discriminatorie contro i cittadini lombardi. Con un esposto in procura, era stato denunciato dal Consiglio regionale della Lombardia del quale all'epoca dei fatti era un dipendente.

Niccolò Fraschini è andato in Consiglio regionale per consegnare personalmente il decreto di archiviazione al presidente Alessandro Fermi, che aveva firmato la denuncia. Un atto simbolico. "Giustizia è fatta. Dopo quasi un anno, le accuse mosse nei miei confronti dal Consiglio regionale, già manifestamente infondate fin dall'inizio, sono state smontate dalla magistratura, che ha riconosciuto che nelle mie parole non vi fosse nulla che potesse costituire un reato. Inoltre, è surreale che - nel pieno di una pandemia - il presidente del Consiglio regionale della regione più colpita d'Europa avesse ritenuto prioritario dedicare tempo ed energie ad un post su Facebook di uno sconosciuto dipendente dell'ente", spiega Fraschini in una nota.