Iran: Zarif a Biden, 'Usa tornino nell'accordo nucleare, tempo stringe'

Teheran, 6 feb. (Adnkronos/Aki) - La finestra per il ritorno degli Usa nell'accordo sul programma nucleare iraniano non resterà aperta a lungo. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, sollecitando l'Amministrazione Biden ad agire rapidamente.

"Il tempo stringe per gli americani, sia a causa della legge del Parlamento che dell'atmosfera elettorale che seguirà il capodanno iraniano", ha dichiarato Zarif in un'intervista al quotidiano 'Hamshahri'., riferendosi alle elezioni presidenziali di giugno e alla legge che obbliga il governo a fermare le ispezioni dell'Aiea se le sanzioni statunitensi non dovessero essere allentate entro il 21 febbraio.

"Più l'America procrastina, più sembrerà che l'Amministrazione Biden non voglia sbarazzarsi dell'eredità fallimentare di Trump - ha aggiunto Zarif - Non abbiamo bisogno di tornare al tavolo delle trattative. È l'America che deve trovare il biglietto per venire al tavolo".