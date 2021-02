Governo: Bombardieri, 'pronti al confronto, priorità investimenti e lavoro'

06 febbraio 2021 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La Uil è pronta al confronto, per avanzare proposte a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, per rivendicare investimenti per nuovi posti di lavoro per le giovani e i giovani, per tutelare le pensionate e i pensionati". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

"La storia, anche quella recente, insegna che, nei momenti difficili, il contributo del Sindacato è stato decisivo. La ripresa, lo sviluppo del Paese e il rilancio del Mezzogiorno sono il nostro obiettivo: lo possiamo raggiungere se lavoriamo, tutti insieme, nella stessa direzione", conclude il leader della Uil.