Letteratura: raccolta di poesie di Eluard illustrata da Miro venduta per 170.000 euro

06 febbraio 2021 a

a

a

Parigi, 6 feb. - (Adnkronos) - Una rara edizione della raccolta "À toute épreuve" del poeta francese Paul Éluard (1895-1952), illustrata dall'artista spagnolo Joan Miró (1893-1983), è stata battuta all'asta da Christie's a Parigi per quasi 170.000 euro (per la precisione 168.750 euro). "Si tratta di uno dei più bei libri d'artista mai prodotti", ha detto Alice Chevrier, specialista in libri e manoscritti di Christie's, al quotidiano parigino "Le Figaro".

La raccolta del grande poeta esponente del movimento surrealista è la prima edizione illustrata con le illustrazioni originali di Miró, altro celeberrimo protagonista del Surrealismo. Il libro è composto da 80 xilografie e per la sua realizzazione il maestro catalano impiegò 11 anni: il lavoro venne interrotto nel 1952 dalla morte del poeta.

Il libro è stato messo all'asta dagli eredi del collezionista Paul Destribats (1926-2017) ed era stato stimato tra 50.000 e 70.000 euro. Il catalogo di Christie's ha offerto numerosi lotti provenienti dalla biblioteca di Destribats, tra cui "Parler seul", libro del poeta Tristan Tzara illustrato anch'esso da Miró: è stato venduto per 90.000 euro, mentre la stima più alta era di 20.000 euro. Nella stessa asta la Biblioteca Nazionale di Francia ha acquistato quattro volumi: due dell'artista Jean Dubuffet, uno del poeta Ghérasim Luca e uno degli artisti Roberto Altmann e Pierre-Armand Gette.