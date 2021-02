Milano: vuole fermare lite senza mascherina, aggredito dipendente Atm

06 febbraio 2021 a

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Un dipendente Atm è stato aggredito dopo essere intervenuto per separare due ragazzi che, senza mascherina di protezione, stavano litigando nella fermata Duomo della metropolitana. I due hanno insultato il dipendente Atm che, con un collega, li ha inviati ad allontanarsi poi lo hanno spintonato.

"La nostra solidarietà al dipendente Atm che è stato aggredito mentre interveniva per sedare la lite nella fermata Duomo della metropolitana e per chiedere di rispettare il diritto alla sicurezza dei passeggeri indossando correttamente le mascherine" dichiara Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia. "Occorre aumentare i presidi in metropolitana come per le strade della città dove aumentano lo spaccio, i borseggi e le aggressioni", conclude.