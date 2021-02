Brexit: The Observer, a gennaio export verso Ue -68%

07 febbraio 2021 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Le esportazioni dal Regno Unito attraverso i porti britannici verso l'Unione Europea, a gennaio, hanno registrato un collo del 68% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. E' quanto rileva il settimanale britannico 'The Observer' che cita uno studio della 'Road Haulage Association' nel quale viene evidenziato che questo drastico calo è legato soprattutto ai problemi causati dalla Brexit.

Il direttore esecutivo della Rha, Richard Burnett ha spiegato di aver chiesto alle autorità britanniche alcuni interventi per evitare questa situazione. In particolare Brunett ha sottolineato la necessità di aumentare il numero di agenti doganali per far fronte all'impennata di documentazione richiesta. Attualmente sono circa 10 mila, sottolinea l'associazione, "sono circa un quinto di quello che sarebbe necessario per far fronte all'aumento della documentazione".

Burnett ha spiegato a 'The Observer' che il 65-75% dei mezzi che arrivano dall'Ue tornano indietro vuoti in particolare a causa della mancanza di merci con cui tornare legato blocco delle esportazioni da parte di alcune aziende britanniche. "Trovo profondamente frustrante e fastidioso che i ministri abbiano scelto di non ascoltare l'industria e gli esperti", ha spiegato Burnett.