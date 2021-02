07 febbraio 2021 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La Lega ha sempre votato contro il Recovery, poi si è astenuta. Vedremo ora come fa". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a 'In mezz'ora in piu'' su RaiTre. "Il problema non è per noi. Giudicheremo la coerenza di chi oggi diventa europeista".