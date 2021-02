07 febbraio 2021 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Paura di Draghi? No. Noi parliamo di una personalità che ha garantito in Europa l'idea di una buona spesa pubblica contro l'austerità. Il suo è il profilo di chi si è messo al servizio di una rinascita italiana". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a 'In mezz'ora in piu'' su RaiTre.