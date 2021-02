Coronavirus: infettivologo Bassetti, 'Liguria disponibile ad acquistare monoclonali'

07 febbraio 2021 a

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - "La Regione Liguria è disponibile anche ad acquistare fuori budget" gli anticorpi monoclonali "per renderli disponibili almeno a chi ha già in piedi un protocollo". Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, spiegando a Domenica In di aver avuto a proposito un colloquio con il governatore Giovanni Toti. "Credo sia soltanto necessario trovare una quadratura burocratica amministrativa per averli", aggiunge.