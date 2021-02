07 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Questo non è il momento di fare le puntualizzazioni, ma" all'epoca del governo di Mario Monti, "la punta di diamante dell'austerità in Europa era proprio la Bce, prima con Trichet e poi con Draghi per un certo periodo". Lo ha affermato lo stesso ex premier, ospite di 'Mezz'ora in più' su Raitre.