Governo: Biancofiore, 'Draghi nomini leader partiti vicepremier'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Io credo che Mattarella abbia affidato il mandato a Mario Draghi perché si è reso conto che non è più questione di governo di unità, ma di emergenza nazionale. Draghi non è chiamato ad una passeggiata di salute e quindi deve avere le mani libere per attorniarsi di ministri che rispondano solo a lui e non alle logiche di partito. Penso però che nessun governo possa essere apolitico e che se siamo in guerra tutti i generali debbano essere in prima linea. Fossi in lui nominerei tutti i leader che lo appoggiano vice premier creando un consultorio permanente e smart per il via libera agevole del Parlamento". Lo propone Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia, in un'intervista al 'Milton Friedman Institute'.