Chiesa: Rauti, 'eliminare limiti a libera scelta di diventare madri'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Oggi si celebra la 43esima Giornata per la vita, voluta dalla Chiesa italiana dopo l'approvazione della Legge 194/78 che legalizza l'interruzione volontaria di gravidanza; il tema scelto dalla Cei per la ricorrenza di quest'anno è quello di ‘Libertà e vita' ed invita a riflettere su questo principio fondamentale ma anche sul suo esercizio rispetto al valore della vita ed al diritto alla nascita. Diritto alla vita del nascituro ma anche libertà di scelta della donna e –purtroppo- sono tante, troppe, le condizioni economiche, sociali e occupazionali che rappresentano un ostacolo alla procreazione ed una limitazione alla libera scelta di diventare madri. Un condizionamento che andrebbe rimosso –come prevede anche lo spirito della legge– unitamente ad una serie di misure tese a sostenere le donne in difficoltà". Lo afferma Isabella Rauti, responsabile nazionale Dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili. di Fratelli d'Italia, che "oggi vuole ringraziare le associazioni pro vita e famiglia che quotidianamente si impegnano nella difesa dl valore fondamentale della vita e del diritto alla vita; da parte nostra continueremo a batterci in ogni sede per garantire le condizioni di libertà di scelta in termini di maternità e per sostenere le donne che non vogliono abortire".