07 febbraio 2021

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - La nascita del governo presieduto da Mario Draghi è "una vittoria dell'Italia, del Paese, non di Italia viva. Un po' è merito nostro, perchè abbiamo avuto il coraggio di dire che non tutto andava bene. Con Draghi le cose cambieranno, sicuramente avremo un governo migliore". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite su Canale 5 di 'Non è la D'Urso'.