Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il merito di Giuseppe Conte è "aver tranquillizzato il Paese, tutti noi, nella prima fase del Covid, non sarebbe stato facile per nessuno". L'errore "non presentare progetti seri per spendere i 209 miliardi che arriveranno dall'Europa". Lo ha affermato la capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi, ospite su Canale di 'Non è la D'Urso'.