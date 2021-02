Bando Strategie digitali per i mercati globali: stanziati 1,5 milioni per MPMI lombarde

08 febbraio 2021 a

(Milano, 8 febbraio 2021) - Gli strumenti digitali sono diventati un canale d'accesso primario allo sviluppo di pressoché qualunque iniziativa di business, soprattutto nei mercati internazionali. Quello della digitalizzazione è del resto un processo che coinvolge ormai anche enti e istituzioni, oltre alle iniziative private. La Camera di commercio Milano Monza Brianza ha infatti recentemente approvato la nuova edizione del bando Connessi - Contributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali, stanziando globalmente 1.500.000 euro.

Il progetto è volto a supportare le MPMI nella costruzione di “strategie di espansione e consolidamento della propria competitività anche sui mercati esteri attraverso lo sviluppo di canali di promozione e commercializzazione digitale”, si legge sul portale web della Camera di Commercio lombarda.

I beneficiari sono micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locali iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi. Sono esclusi quanti hanno già ricevuto un contributo nell'edizione 2020 del bando.

È previsto un contributo a fondo perduto corrispondente al 65% o 70% delle spese affrontate e reputate ammissibili al netto di Iva, fino a una soglia massima di 10mila euro. L'entità dell'investimento minimo è pari a 5mila euro. Le richieste di partecipazione possono essere inoltrate dalle 9:00 del 12 febbraio 2021 fino a esaurimento delle risorse (in ogni caso non oltre le 14:00 del 16 luglio).

