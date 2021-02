Coronavirus: festa con 80 persone nella Bergamasca, multe e locale chiuso per 5 giorni

08 febbraio 2021 a

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - Una festa con circa 80 persone in una sala da ballo di Seriate, in provincia di Bergamo, è stata interrotta dai carabinieri. Nel locale i militari, oltre agli avventori che ballavano senza rispettare le distanze di sicurezza, hanno trovato una festa in corso con tanto di addetti alla musica e camerieri. I carabinieri hanno interrotto la festa e identificato i partecipanti e i responsabili dell'organizzazione. I militari, oltre alle multe, hanno provveduto alla sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni.