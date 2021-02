Governo: Nobili (Iv), 'da Bettini linguaggio di odio e violenza su Renzi'

08 febbraio 2021 a

Roma, 8 feb (Adnkronos) - "Le frasi di Goffredo Bettini su 'Renzi sicario', sapientemente date in pasto al Fatto Quotidiano, e poi parzialmente corrette da una smentita che non smentisce, colpiscono e addolorano perché appartengono a un linguaggio di odio e violenza che è evidentemente quello dello stratega dem ma che non può essere accettato da chi crede in un confronto basato sulle idee e non sul rancore personale". Lo dichiara Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.

"Riflettano coloro che nel Pd hanno subito in silenzio i diktat della corrente thailandese e che come noi hanno a cuore i principi di civiltà nel confronto politico italiano”, conclude.