Coronavirus: focolaio in carcere Vigevano, in un mese 103 detenuti positivi

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - Nell'istituto carcerario di Vigevano nell'ultimo mese sono risultati positivi al Covid19 ben 103 detenuti. "E' uno dei cluster più importanti registrati durante l'intero periodo di Covid nelle carceri italiane". A denunciare l'entità del focolaio è il segretario generale del sindacato polizia penitenziaria S.PP, Aldo Di Giacomo. Anche se nell'ultimo mese i casi di detenuti e di poliziotti positivi è diminuito, "i detenuti positivi sono 531 di cui 484 asintomatici, 21 sintomatici gestiti nel carcere e 26 ricoverati, mentre tra il personale penitenziario ci sono 599 positivi di cui 577 con degenza a domicilio, 9 degenti in caserma e 13 ricoverati in ospedale", spiega in una nota.

"Bisogna evitare a tutti i costi che situazioni come quelle di Vigevano possa ripetersi in altri istituti di pena. I detenuti attualmente positivi di Vigevano sono stati sposati in altri istituti o altre sezioni appositamente scelte per la cura del Covid. È senza dubbio importante iniziare quanto prima il piano di vaccinazioni per i poliziotti penitenziari e i detenuti dando priorità ai 350 detenuti ultra ottantenni e con patologie severe", afferma.

"L'attenzione dimostrata sino ad oggi dal Presidente del Dap, Tartaglia, alle nostre sollecitazioni ha dimostrato di funzionare. Ora bisogna continuare con la stessa attenzione per evitare di vanificare i buoni risultati avuti negli ultimi due mesi", conclude.