Droga: Milano, spaccia mentre lavora per agenzia immobiliare, arrestato

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - Arrestati venerdì scorso dalla polizia di Milano un 44enne che gestiva lo spaccio di hashish dall'agenzia immobiliare in cui lavorava e una donna italiana, sempre di 44 anni, che spacciava cocaina spostandosi in taxi.

Il 44enne, consulente immobiliare, è stato arrestato mentre era al lavoro: la squadra mobile lo ha visto uscire dall'ufficio per raggiungere un ragazzo che attendeva la sua dose. Gli agenti lo hanno perquisito e nel cassetto della scrivania gli hanno trovato mezzo etto di hashish. In casa, ne aveva 400 grammi, insieme a un bilancino di precisione. Il consulente, incensurato, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Qualche ora più tardi, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato una donna 44 anni, sempre incensurata, che spacciava in giro per la città servendosi dei taxi. La polizia l'ha seguita dalla zona Lorenteggio a Largo Treves vendendola mentre spacciava due dosi di cocaina. La donna, fermata, aveva con sé 8 involucri di cocaina, occultati nella borsetta, per un peso di circa 4 grammi, oltre a 350 euro provento dell'attività di spaccio, e due telefoni cellulari. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione di Corso Lodi dove, all'interno di una valigia, sono state rinvenute altre 83 dosi già confezionate di cocaina per un peso di circa 40 grammi.