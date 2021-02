Coronavirus: identificata variante brasiliana in campioni provenienti dal comune di Chiusi

08 febbraio 2021 a

Siena, 8 feb. - (Adnkronos) - Sono state identificate alcune mutazioni nel gene Spike del virus Sars-Cov-2 specifiche della variante brasiliana in alcuni campioni provenienti dal comune di Chiusi (Siena), analizzati nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese. Lo rende noto il policlinico di Siena.

I risultati, già condivisi con la Regione Toscana e l'Azienda Usl Toscana Sud Est, dovranno essere verificati e validati dall'Istituto Superiore di Sanità dove sono stati inviati i campioni.

"La regione della Spike analizzata - spiega la professoressa Maria Grazia Cusi, direttore di Microbiologia e Virologia Aou Senese - corrisponde a quella riconosciuta dagli anticorpi neutralizzanti, per questo è necessario individuare le varianti. La variante brasiliana sembra più contagiosa del virus normalmente circolante, ma non abbiamo ancora dati specifici sulla sua pericolosità. Il nostro laboratorio è punto di riferimento per tutta l'area vasta sudest anche per le procedure di sequenziamento che sono piuttosto complesse e richiedono alcuni giorni".