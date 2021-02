Governo: Conte, 'perplessità in M5S comprensibili, non è passo semplice'**

08 febbraio 2021 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Con il M5S "siamo vicini, continueremo a sentirci". Entrare nel governo Draghi "non è un passo facilissimo per alcuni di loro, è comprensibile ci siano perplessità, ho detto loro quel che penso, che questo è il momento di guardare alle sofferenze delle persone, cercare di concentrarsi sul bene del paese". Così il premier Giuseppe Conte, intercettato dalle telecamere del Tg3 nel centro di Roma, spiegando che la "compattezza è un valore in sé", a chi gli riporta le parole di Beppe Grillo. Quanto alla partecipazione alla riunione M5S, "ieri è stata anche un'occasione per ringraziare tutti i parlamentari per il grande lavoro svolto, li ho ringraziati tutti uno per uno".