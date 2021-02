Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli

08 febbraio 2021 a

Londra, 8 feb. - (Adnkronos) - Un rarissimo ritratto dell'artista rinascimentale italiano Piero del Pollaiuolo (Firenze, 1441/1442 - Roma, 1485-1496) sarà tra gli 'highlights' della prima 'Evening Sale' londinese di Sotheby's del 2021, il prossimo 25 marzo.

Raffigurante un giovane ragazzo dai lineamenti raffinati che si staglia contro un cielo blu sfumato, "Ritratto di un giovane" (stima 4-6 milioni di sterline) - l'unico ritratto conosciuto dell'artista ancora in mani private - arriva sul mercato sulla scia della vendita da record dell'opera "Ritratto di giovane con in mano un medaglione" di Sandro Botticelli, venduto per 92 milioni di dollari da Sotheby's New York solo poche settimane fa.

Questi due straordinari capolavori del Rinascimento hanno fatto parte in passato della stessa collezione - quella di Thomas Ralph Merton - il primo scienziato ad essere assunto dai servizi segreti britannici e modello originale per l'agente Q dell'MI6 immortalato nei libri e nei film della saga dell'agente segreto 007 James Bond.