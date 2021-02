Milano: vandalizzata lapide dedicata a partigiano Pogliaghi

08 febbraio 2021 a

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - Vandalizzata, a Milano, la lapide del partigiano Adriano Pogliaghi in via Segneri 8, nella zona 6 di Milano. L'incendio della corona ha provocato l'annerimento della lapide. "E' stata nuovamente oltraggiata la Memoria di un Combattente per la Libertà", denuncia Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano.

Adriano Pogliaghi era un ragazzo di 22 anni, quando fu assassinato a Mauthausen. Entrato nel movimento socialista clandestino nel novembre del 1943, Adriano ha partecipato al grande sciopero generale del marzo 1944. Arrestato, viene forzatamente arruolato nella marina. Il giovane riesce a fuggire e torna a dare il suo contributo a Milano nel movimento giovanile socialista. Nuovamente arrestato, viene tradotto a San Vittore e successivamente deportato nel lager nazista di Mauthausen, dove muore il 19 aprile 1945.

"Il grave, ennesimo atto di vandalizzazione offende la Memoria di chi ha lottato per la libertà di tutti noi e la sensibilità di Milano, città democratica e antifascista. Chiediamo al Comune di Milano di intervenire per il ripristino di questa lapide e per la sistemazione di numerose altre lapidi che versano in condizioni precarie nella nostra città", aggiunge Cenati.