Milano, 8 feb. (Adnkronos) - Si è concluso a Milano lo sciopero nazionale del trasporto pubblico. Sulle linee metropolitane dell'Atm, comunica l'azienda dei trasporti milanesi, è ripresa la circolazione e i treni hanno ripreso a viaggiare come al solito. Anche in superficie è ripreso il normale servizio di bus, tram e filobus. La circolazione su tutta la rete Atm proseguirà regolare per tutto il resto della giornata.