Governo: Pappalardo, 'Draghi riceva Gilet arancioni'

08 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - “Draghi ha una preparazione professionale, ha ricoperto incarichi attraverso cui ha conseguito risultati ed è un uomo di tutto rispetto. Dobbiamo ammetterlo: ha operato bene dove ha operato. Per quali interessi non lo sappiamo, ma non possiamo certo metterlo al livello di un Di Maio”. Lo ha detto l'ex generale dei carabinieri e leader del movimento dei Gilet arancioni, Antonio Pappalardo. "Noi gli abbiamo chiesto di incontrarlo prima del 13 febbraio", data in cui si terrà una manifestazione dei Gilet arancioni a Milano. "Sta ascoltando tutti, partiti, movimenti sindacati. Noi dei Gilet arancioni siamo gli unici nel nostro Paese ad aver fatto scendere in piazza 50mila persone a maggio. Ci chiami", ha continuato Pappalardo.

"Vogliamo ricordare ai milanesi e a tutta Italia che questi lockdown sono inutili e irragionevoli, perché durano da oltre un anno e contagi e morti non diminuiscono", ha detto in conferenza stampa a Milano. "Noi non siamo negazionisti, amiamo la verità. Io non nego i morti o la malattia, ma ci vogliono dire se i vaccinati hanno avuto effetti collaterali? Silenzio assoluto. I vaccini non impediscono il contagio. Qualcuno ci deve dire la verità", ha concluso.