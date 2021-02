08 febbraio 2021 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Stimo le idee e la libertà con le quali Goffredo Bettini le esprime. Mi spiace molto che senta di dover smentire un colloquio certo informale ma non fantastico, come sa. Intuisco le ragioni, resta intatta la stima insieme a ogni virgola dell'articolo da me firmato". Lo scrive Antonello Caporale su twitter.