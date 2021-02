Governo: Anzaldi, 'Bettini? Polemiche senza senso, abbiamo altri problemi'**

08 febbraio 2021 a

Roma, 8 feb (Adnkronos) - "Adesso il problema è fare un governo il più velocemente possibile, un governo che dia risposte essenziali sulla pandemia, sul futuro del Paese, sulle questioni economiche, che faccia le riforme. Il resto non ha senso". Lo dice Michele Anzaldi, di Italia viva, a proposito delle parole usate da Goffredo Bettini nei confronti di Iv e Matteo Renzi.

"Stiamo facendo un governo di unità nazionale, il Paese riconosce questa esigenza di emergenza, ci mettiamo insieme sinistra e destra, non ha senso fare polemiche tra noi, per questoni interne, tra persone che sono state per anni nello stesso partito, che hanno condiviso lo stesso progetto -dice Anzaldi all'Adnkronos-. Non so se qualcuno vuole farsi una sua corrente, un suo congresso, è un problema del Pd. Non sono questi i problemi che abbiamo davanti, che dono drammatici".

"Se una polemica c'è la dovremmo cavalcare noi di Italia viva: ci hanno detto di tutto, come partito, che la crisi era incomprensibile. Ora siamo i migliori, anche Obama ci fa i complimenti. Ma ora bisogna andare avanti", sottolinea ancora Anzaldi.