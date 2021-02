Governo: Romani, 'ci sarà approfondimento su governance Recovery plan'

08 febbraio 2021 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto notare al presidente incaricato che sia nella prima che nella seconda stesura del Recovery plan non c'era minimamente cenno alla governance del Recovery plan stesso. La presenza del presidente incaricato Draghi ci rassicura da questo punto di vista, ma la governance non è solo in capo a chi lo dirige ma è anche un problema di strategia, di un sistema complessivo che riguarda Regioni, Enti locali, organizzazioni datoriali e del lavoro. Quindi un approfondimento su questo argomento verrà fatto". Lo ha sottolineato il senatore di 'Cambiamo' Paolo Romani, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.