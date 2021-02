Uni: Marina Calderone eletta consigliere

08 febbraio 2021 a

Roma, 8 feb. (Labitalia) - L'assemblea dei soci ha rinnovato gli organi di governance dell'ente italiano di normazione. Oltre ad avere eletto (per la prima volta in modo diretto, in seguito alle recenti modifiche statutarie) il presidente Giuseppe Rossi, tra i 12 consiglieri che guideranno l'Uni per il quadriennio 2021-2024 c'è anche Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.

Libera professionista, Calderone è presidente del Club europeo delle professioni giuslavoristiche, presidente del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali e membro del Comitato economico e sociale europeo. "La partecipazione delle professioni in Uni - commenta Calderone - rappresenta una grande opportunità per contribuire alla definizione di normative chiare, snelle ed efficaci ai fini del miglioramento della qualità complessiva dei servizi offerti sul mercato. La qualità della normazione rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per la tutela dei diritti dei cittadini e la crescita del Paese. Mai come in questo momento la nostra economia ha bisogno di essere sostenuta anche attraverso un percorso di normazione condiviso, che parta dalle conoscenze e competenze di cui sono portatori i professionisti".

Fanno parte del consiglio direttivo Uni anche 5 membri di nomina ministeriale (Mise, Mit, Interno, Difesa, Iscom), i presidenti dei 7 enti federati, i rappresentanti di Cnr, Cei, Accredia, Grandi soci e i 2 vicepresidenti della commissione centrale tecnica Uni.