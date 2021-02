Governo: Borghi (B. riformista), 'Pd contribuisca senza paure, agenda Draghi è la nostra'

08 febbraio 2021 a

Roma, 8 feb (Adnkronos) - "Credo che il Pd debba capire che dobbiamo fare un salto di fase che, inevitabilmente, porta l'esigenza ad avere un partito che capisce che l'agenda riformista che il governo Draghi metterà sul campo deve essere la nostra. Dobbiamo contribuire senza reticenze e timori al risultato positivo del governo che sta per nascere, senza paura dell'interlocutore". Lo ha detto Enrico Borghi, di Base riformista, in una diretta Facebook.

"Un governo o lo si sostiene o no. Se lo sostieni ti fai carico fino in fondo delle implicazioni e rivendichi il tuo modo di agire. Il Pd commetterebbe un errore se pensasse che l'esperienza Draghi è da guardare con disincanto e da lontano. Bisogna metterci dentro anima, corpo e cuore", ha spiegato il deputato del Pd.

Per Borghi, tra l'altro, "è giusto che nel governo ci sia un mix tra tecnici di alto profilo e figure politiche con un carattere di raccordo, di equilibrio, in grado di rappresentare la complessità di questa fase. Profili non divisivi ma che compattano e facciano sintesi".