08 febbraio 2021

Washington, 8 feb. (Adnkronos) - "Penso che sia chiaro dalla sua agenda e dalle sue intenzioni, che il presidente non avrà molto tempo nel corso di questa settimana per seguire l'impeachment, o non ne avrà per niente". Così la portavoce di Joe Biden ha risposto, durante il briefing quotidiano, alle domande che le hanno fatto i giornalisti sul processo a Donald Trump che inizia domani al Senato.