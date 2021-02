Covid, Gresini in terapia intensiva: condizioni migliorano, come sta

08 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Fausto Gresini migliora ma la prognosi rimane ancora riservata. Il team principal MotoGp è sempre ricoverato per covid presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. "Attualmente, al termine di una settimana complicata, le condizioni del Team Principal sono andate via via migliorando e i parametri sono tornati stabili, seppur con una prognosi ancora riservata", si legge in una nota.

"Fausto Gresini è ancora ricoverato presso la Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria dovuta alle complicanze della infezione da COVID con importante polmonite interstiziale", spiega il dottor Nicola Cilloni. "Dopo un improvviso aggravamento della funzione respiratoria nell'ultima settimana, grazie anche a macchinari che aiutano a rimuovere gas dal sangue permettendo minore stress sui polmoni, negli ultimi giorni le condizioni di salute sono migliorate pur rimanendo il quadro clinico generale grave e la prognosi ancora riservata".