Governo: voto su Draghi divide M5S, voci su malumore Colle ma no interventi su partiti** (2)

(Adnkronos) - Durante le crisi di governo che portarono alla nascita dei due precedenti governi, il Capo dello Stato lasciò che i Cinquestelle potessero consultare la loro base prima di decidere se far nascere gli esecutivi, anche per consentire di compiere tutti i passaggi necessari per ultimare operazioni politiche particolarmente complesse. E questo nonostante il tempo concesso fosse stato già molto.

All'epoca agli atti non restò nessuna dichiarazione di Mattarella, anche perché il Presidente della Repubblica non intende sindacare le modalità con le quali partiti e movimenti sono organizzati al loro interno. Inutile quindi aspettarsi anche stavolta reazioni dal Quirinale.

Certo la situazione del Paese rispetto alle due precedenti crisi di governo è completamente diversa, allora non bisognava far fronte in modo impellente alle urgenze sanitarie, economiche e sociali legate alla pandemia. Elementi che possono ritardare la nascita del governo e creare preoccupazione e malumore, ma inutile chiedere conferme al Colle.