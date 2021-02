Fisco: gdf Lodi scopre srl con 188 auto intestate per eludere tasse e multe (2)

09 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Il titolare dell'azienda è stato deferito all'autorità giudiziaria di Pavia per i reati di truffa aggravata, falsità ideologica e gestione di rifiuti non autorizzata, mentre l'intera area aziendale, per una superficie di circa 1.000 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro.

Il mancato introito per l'Erario a titolo di tassa regionale di possesso sugli autoveicoli è pari a 540mila euro e le Fiamme Gialle hanno multato per 90mila euro le persone coinvolte, contestando anche l'omesso versamento dell'eco-tassa per oltre 25.000 euro.